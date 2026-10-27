В Анталье смерч разнёс бытовки строителей, погибли четыре человека

Четверо рабочих погибли в турецкой Анталье после того, как мощный смерч уничтожил две бытовки на строительной площадке. Ещё один человек получил травмы. О трагедии сообщил губернатор провинции Хулуси Шахин, передаёт агентство Anadolu.

В Анталье смерч разрушил бытовки строителей, погибли четыре человека. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ deligezginn

Стихия обрушилась на район Кепез в ночь на 27 октября. Вихрь буквально разорвал два жилых контейнера, в которых находились пятеро строителей. Людей отбросило в сторону.

Двое рабочих погибли на месте, ещё двое скончались после доставки в больницу. Пятый пострадавший выжил. По информации местных властей, он получил лёгкие травмы.

Смерч также повалил строительный кран. Однако губернатор уточнил, что падение техники не стало причиной гибели людей. По его словам, разрушения оказались локальными: в других частях города сообщений о подобных вихрях не поступало.

Накануне власти Антальи предупреждали жителей и туристов о сильных ливнях, ураганном ветре и угрозе подтоплений. По прогнозам турецких метеорологов, в пятницу дожди должны прекратиться, однако уже в субботу осадки могут вернуться.

Ранее Life.ru рассказывал о разрушительном наводнении в Стамбуле, где число погибших достигло шести человек. Среди жертв оказался гражданин Туркменистана, пропавший во время мощных ливней 14 октября. Его тело обнаружили в заливе Золотой Рог. Вода затопила улицы и жилые кварталы, нарушила движение транспорта и вынудила перенаправлять авиарейсы.