Лесные пожары второй день не утихают в Анталье. В Аксу огонь из-за сильного ветра перешёл в Кепез, а в Серике спасатели продолжают работу после новых возгораний. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию провинции и Главное управление лесного хозяйства Турции.

В Анталье второй день тушат лесные пожары. Видео © X / Emre ÇELİK

В районе Аксу пожар охватил лес возле кварталов Караёз, Экшили, Кызыллы и Чамлыбель. К тушению привлекли три самолёта, девять вертолётов, 110 пожарных автоцистерн, четыре единицы тяжёлой техники и 610 человек. Ветер расширил площадь возгорания и перенёс огонь на территорию соседнего Кепеза.

Из-за пожара власти перекрыли Северную окружную дорогу и часть трассы Анталья — Ыспарта. В районах, которым угрожало пламя, начали вывозить жителей и животных. По более поздним данным DHA, в операции в Аксу задействовали уже 866 человек, 149 автоцистерн, семь водомётных машин, 25 единиц техники и ещё 54 автомобиля.

Ночью новые очаги появились в районе Сарыабалы в Серике. Сильный ветер быстро разнёс пламя по окрестностям. Спасатели вывезли людей из опасных зон, огонь уничтожил пять домов, а также повредил теплицы и сельскохозяйственные участки. Трёх человек после эвакуации доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что лесной пожар возник в Анталье рядом с массивом в районе Кызыллы. Тогда к тушению привлекли шесть вертолётов, два самолёта, 12 пожарных машин, четыре водовоза и 85 специалистов. Примерно через три часа власти сообщили, что взяли огонь под контроль. В администрации провинции тогда заявляли, что очаг находился за пределами основных туристических районов и угрозы отдыхающим не было.