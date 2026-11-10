В Архангельской области две женщины пытали мужчину утюгом ради банковской карты
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В Архангельской области перед судом предстанут две женщины, обвиняемые в жестоком нападении на знакомого, который впоследствии скончался от полученных травм. По версии следствия, 34-летняя и 40-летняя жительницы Котласа несколько дней избивали мужчину, ранили ножом и прижигали раскалённым утюгом, требуя банковскую карту и доступ к его счетам. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Трагедия произошла осенью 2025 года. Житель Котласа пригласил двух знакомых к себе домой, где компания несколько дней проводила время за распитием алкоголя.
В какой-то момент гостьи потребовали от хозяина банковскую карту и код разблокировки, позволяющий получить доступ к банковским приложениям. Мужчина отказался выполнять их требования, после чего, по данным следствия, женщины перешли к насилию.
Обвиняемые начали избивать потерпевшего, наносили ему порезы и колотые раны ножом. Кроме того, они использовали раскалённый утюг, который прикладывали к телу мужчины, пытаясь заставить его раскрыть необходимые сведения.
Не добившись доступа к деньгам, нападавшие забрали паспорт хозяина квартиры и скрылись. Спустя некоторое время мужчина скончался от травм, полученных во время нападения. Следователи завершили расследование уголовного дела о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге мужчину три дня удерживали в квартире, избивали и заставляли переписать автомобили на нападавших. По словам потерпевшего, злоумышленники отобрали у него 1,5 миллиона рублей наличными и телефон, а также вынудили подписать документы на продажу Audi и BMW. Общий ущерб превысил 12 миллионов рублей. Полицейские установили личности двух подозреваемых и задержали их.