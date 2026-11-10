В Архангельской области перед судом предстанут две женщины, обвиняемые в жестоком нападении на знакомого, который впоследствии скончался от полученных травм. По версии следствия, 34-летняя и 40-летняя жительницы Котласа несколько дней избивали мужчину, ранили ножом и прижигали раскалённым утюгом, требуя банковскую карту и доступ к его счетам. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла осенью 2025 года. Житель Котласа пригласил двух знакомых к себе домой, где компания несколько дней проводила время за распитием алкоголя.

В какой-то момент гостьи потребовали от хозяина банковскую карту и код разблокировки, позволяющий получить доступ к банковским приложениям. Мужчина отказался выполнять их требования, после чего, по данным следствия, женщины перешли к насилию.

Обвиняемые начали избивать потерпевшего, наносили ему порезы и колотые раны ножом. Кроме того, они использовали раскалённый утюг, который прикладывали к телу мужчины, пытаясь заставить его раскрыть необходимые сведения.

Не добившись доступа к деньгам, нападавшие забрали паспорт хозяина квартиры и скрылись. Спустя некоторое время мужчина скончался от травм, полученных во время нападения. Следователи завершили расследование уголовного дела о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.