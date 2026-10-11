В Петербурге мужчину три дня держали в плену и отобрали машины на 12 млн рублей

В Санкт-Петербурге двое мужчин подозреваются в похищении местного жителя и вымогательстве имущества на сумму более 12 миллионов рублей, сообщает местное МВД. По версии потерпевшего, его удерживали в арендованной квартире три дня, избивали и заставили переоформить автомобили Audi и BMW.

33-летний мужчина обратился в полицию после освобождения. Он рассказал, что нападавшие увезли его в квартиру на Большеохтинском проспекте, где отобрали iPhone 18 и полтора миллиона рублей наличными. Кроме того, под давлением петербуржец подписал договоры купли-продажи двух автомобилей. Общий ущерб, по предварительным данным, превысил 12 миллионов рублей.

Полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали двоих мужчин в возрасте 28 и 29 лет. Обстоятельства произошедшего выясняются. Задержанные рассказали на допросе, что якобы пытались вернуть деньги, которые потерпевший присвоил, работая в одной из компаний.

Ранее в Петербурге двое мужчин ограбили курьера, которая незадолго до этого забрала у 76-летней пенсионерки более 3,1 млн рублей для передачи мошенникам. Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска.