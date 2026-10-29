В Архангельской области скорая перевернулась на крышу, пострадали два человека

Автомобиль скорой помощи УАЗ съехал с трассы Вельск — Коноша в Архангельской области и перевернулся на крышу. В результате аварии пострадали водитель и фельдшер, их госпитализировали. Одна из пострадавших — 20-летняя девушка — находилась без сознания. Об этом сообщило региональное Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

ДТП произошло утром 29 октября, когда медицинский автомобиль следовал в сторону Вельска. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 9:52.

В момент аварии внутри УАЗа находились четыре человека. Двое получили травмы, после чего их доставили в Вельскую центральную районную больницу. О состоянии остальных находившихся в машине людей не сообщается.

Первой об аварии сообщила фельдшер бригады. Она уточнила, что заблокированных в автомобиле нет, однако для эвакуации пострадавших необходимы медицинские носилки. На место направили сотрудников пожарной части № 26 на аварийно-спасательном автомобиле. Специалистам предстояло оценить обстановку и оказать необходимую помощь участникам ДТП.

Ранее в кузбасском Белове четыре человека пострадали при столкновении скорой помощи с легковушкой. Авария произошла 11 октября на пересечении улиц Ленина и Юбилейной. После столкновения с автомобилем Lifan машина медиков перевернулась. Травмы получили оба водителя и двое фельдшеров.