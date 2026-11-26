Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Одним из приоритетов станет развитие рынка труда. Согласно предварительным расчётам, к 2035 году в российском Заполярье появится около 200 тысяч новых рабочих мест. Средняя зарплата без учёта работников малого бизнеса должна вырасти со 139,4 тысячи рублей в 2024 году до 235 тысяч в 2030-м и 373 тысяч рублей в 2035-м.

Особое внимание в документе уделено международной обстановке. В стратегии отмечается, что Арктика становится площадкой недобросовестной конкуренции, а западные страны пытаются ограничить возможности России в регионе. Среди используемых инструментов названы дезинформация, разведывательная деятельность и вмешательство во внутренние дела страны.

Согласно оценке российской стороны, НАТО наращивает военное присутствие в высоких широтах, рассматривая Арктику как потенциальную зону боевых действий. В документе также говорится об отработке альянсом сценариев применения ядерного оружия в регионе.

Отдельной проблемой названы попытки Запада распространить концепцию общего достояния на Арктику и Северный морской путь. Россия, в свою очередь, намерена увеличить объём грузоперевозок по этой магистрали до 110–150 млн тонн к 2035 году.

В долгосрочной перспективе российское Заполярье должно стать высокотехнологичным промышленным регионом. Предусматривается создание производственных кластеров в сфере сжиженного природного газа, газохимии, металлургии и редкоземельных металлов. Ещё одним направлением экономического развития станет туризм.

К 2036 году арктические населённые пункты планируется обеспечить современными услугами связи. Для коренных малочисленных народов предусмотрено внедрение мобильных источников энергоснабжения, в том числе работающих на возобновляемых ресурсах.

Проблему теплоснабжения отдалённых территорий предполагается решать с помощью малой атомной электростанции «Елена-АМ». Установка мощностью до 400 кВт создаётся в Якутии.

Указ вступает в силу со дня подписания. Кабинету министров поручено в течение шести месяцев подготовить проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора и вынести его на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Напомним, 24 ноября Путин рассказал о преимуществах Трансарктического транспортного коридора. По словам главы государства, новый маршрут позволит сократить сроки доставки грузов в полтора-два раза и существенно уменьшить расходы на логистику.