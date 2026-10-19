В Армении нашли тело 22-летнего россиянина в лесу недалеко от курорта

В Армении обнаружили тело 22-летнего гражданина России в лесном массиве неподалёку от горного курорта Агверан. Молодой человек находился в петле на дереве. Об этом сообщает местный портал криминальной хроники Shamshyan.com.

По информации издания, 18 октября в отдел полиции города Чаренцаван поступил звонок от старшего лесничего государственной организации «Армлес». Мужчина рассказал, что обнаружил в лесу тело человека. На место происшествия направили оперативную группу.

Прибывшие сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 22-летний россиянин Богдан С. Его тело находилось в лесной зоне курорта Арзакан-Агверан примерно в 55 километрах от Еревана.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователи также назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Другие обстоятельства гибели молодого человека пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что двое россиян попали в массовое ДТП с грузовиком на юге Турции. Авария произошла 17 октября на трассе D-400 в районе Манавгата. Водитель фуры проехал на красный свет и врезался в легковой автомобиль, в котором находились отец и сын из России. После этого большегруз столкнулся с пикапом. Травмы получили сын российского водителя и пассажирка второй машины. Обоих доставили в больницы. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, нарушивший правила дорожного движения. Менее чем за месяц до этого на том же перекрёстке произошло похожее ДТП, при котором фура после столкновения с автомобилем опрокинулась на остановку общественного транспорта.