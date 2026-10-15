В Таиланде 37-летний россиянин погиб в ДТП на мотоцикле

Россиянин погиб в аварии на мотоцикле Yamaha XSR 900 в Паттайе. По предварительным данным, 37-летний мужчина не справился с управлением и врезался в разделительную полосу на улице Сукхумвит. Причины происшествия устанавливаются, сообщает тайская радиостанция FM91.

Авария произошла 15 октября около 01:49 по местному времени. Мотоциклист ехал по Сукхумвит в направлении центра Паттайи. По версии, которую рассматривают специалисты, байк двигался на высокой скорости, после чего водитель потерял контроль над ним.

Тело мужчины обнаружили на разделительной полосе. Мотоцикл нашли примерно в 20 метрах от места, где лежал погибший. Транспорт получил серьёзные повреждения, а при столкновении пострадало и дерево на разделительной полосе. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Его тело доставили в больницу Паттайя-Паттамакун для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Life.ru писал, что сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева Асхабали погиб после ДТП в Таиланде. В момент аварии Мусаев ехал не один. Второй человек также пострадал. Генеральный консул РФ Егор Иванов подтвердил, что россиянин скончался на Пхукете после ДТП. Мужчина получил тяжёлые травмы в аварии и умер уже в больнице. Родственников погибшего уведомили о случившемся.