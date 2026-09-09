В Армении обсуждают внедрение натовских правил воинского приветствия

В Вооружённых силах Армении обсуждается изменение порядка воинского приветствия. Военнослужащим могут предписать отдавать честь без головного убора, сообщает издание Hraparak со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, раньше армянские военнослужащие выполняли приветствие, поднося руку к головному убору. Теперь рассматривается вариант, при котором его необходимо будет снять, после чего поднести руку к голове.

Hraparak связывает предполагаемое нововведение с внедрением в армянских Вооружённых силах практик, используемых странами НАТО. Источник издания утверждает, что подобные изменения вызывают недовольство среди части военнослужащих.

При этом в Министерстве обороны Армении информацию о принятом решении не подтвердили. В ведомстве сообщили Sputnik Армения, что соответствующего распоряжения сейчас нет, однако определённые обсуждения по этому вопросу действительно ведутся.

За несколько дней до этого Минобороны Армении сообщило, что в миротворческой бригаде ВС страны прошёл первый уровень самооценки в рамках Концепции оперативных возможностей по стандартам НАТО. Ведомство в последние годы также расширяет сотрудничество с армиями стран Североатлантического альянса.

Ранее Life.ru сообщал о военных учениях Eagle Partner — 2026 в Армении с участием военнослужащих США, Франции и Греции. В них были задействованы 250 военнослужащих армянской миротворческой бригады, а одной из целей манёвров называлось повышение взаимодействия подразделений при выполнении международных миротворческих задач.