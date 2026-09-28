В Армении цены на бензин обновили исторический рекорд

Цены на бензин в Армении достигли исторического максимума. На части автозаправок литр АИ-92 подорожал до 600 драмов — около $1,65, а АИ-95 — до 620 драмов, или примерно $1,71. Такие цены подтверждает, в частности, крупная сеть Flash Petrol.

У международных сетей топливо стоит ещё дороже. На заправках Shell АИ-92 предлагается по 620 драмов, а АИ-95 — по 650 драмов, что соответствует примерно $1,79 за литр. У Gulf стоимость бензина также приблизилась к новым максимумам.

Ещё 11 сентября бывший министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян сообщал, что АИ-95 впервые достиг отметки 600 драмов. Тогда АИ-92 на многих заправках стоил около 580 драмов. Таким образом, менее чем за три недели розничные цены выросли ещё на 20–30 драмов за литр.

На фоне рекордного подорожания топлива в Армении в России в последние недели фиксировалась обратная динамика. По данным Росстата, с 14 по 21 сентября бензин подешевел сразу в 24 российских регионах, а средняя стоимость АИ-92 снизилась на одну копейку. Ещё заметнее изменилась цена дизельного топлива — за неделю она уменьшилась на 68 копеек, до 87,37 рубля за литр.