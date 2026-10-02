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Опубликовано 2 октября, 22:34

В Астрахани загорелись два жилых дома на площади 230 кв. метров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Астрахани вечером 2 октября загорелись два жилых дома на Красной Набережной. Огонь распространился на 230 кв. метров. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, открытое горение ликвидировано.

В Астрахани загорелись два дома. Видео © VK / МЧС Астрахани

Сообщение о возгорании в доме №129 поступило спасателям в 19:40. К месту направили подразделения нескольких пожарно-спасательных частей, а также полицию, скорую помощь и специалистов электросетей. На месте первые расчёты обнаружили открытое горение в двух зданиях. К тушению привлекли 41 сотрудника МЧС и 12 единиц техники.

В 20:44 пожар локализовали, а к 22:18 открытое горение ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Ранее Life.ru писал, что сильное задымление на северо-востоке Москвы оказалось связано с пожаром в промышленной зоне возле улицы Молодцова. Густые клубы чёрного дыма жители столицы заметили днём 2 октября. Огонь охватил одноэтажное кирпичное здание, предназначенное под снос. Внутри и рядом со строением горели мусор и элементы конструкций.

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Тимур Хингеев
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