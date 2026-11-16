Двое посетителей колеса обозрения в австралийском Перте почти два часа провели в темноте на высоте 36 метров после ухода оператора. Чтобы выбраться, им пришлось самостоятельно вызвать экстренные службы, сообщает 9News.

На колесе обозрения забыли людей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 7newsperth

Инцидент произошёл вечером в субботу, 14 ноября, на аттракционе SkyVista Observation Wheel в парке Лэнгли. По данным телеканала, пассажиры остались в верхней кабине ещё до официального закрытия колеса: оператор покинул площадку, а подсветку выключили.

Сначала посетители пытались привлечь внимание прохожих фонариком мобильного телефона. Когда это не помогло, они позвонили по номеру экстренной помощи.

В записи переговоров экстренных служб, которую приводит телеканал, сообщается, что пассажиры оплатили поездку и видели, как оператор ушёл с территории. В итоге сотрудники аттракциона вернулись и спустили людей на землю.

Владельцы колеса сообщили 9News, что глубоко сожалеют о случившемся. Они начали внутреннюю проверку, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

Ранее Life.ru рассказывал об эвакуации 27 человек с остановившегося колеса обозрения в Казани. Среди посетителей были десять детей. Часть людей освободили после ручного прокручивания колеса, остальных сняли спасатели. Никто не пострадал.