Всех 27 человек, включая десятерых детей, эвакуировали с остановившегося колеса обозрения в Казани. Спасательная операция завершилась в 23:26, пострадавших нет. Аттракцион высотой 65 метров остановился на улице Фатыха Амирхана, 1Е. Об этом передаёт ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В Казани эвакуировали всех 27 человек с остановившегося колеса обозрения. Видео © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожарные развернули автолестницу высотой 52 метра и обследовали кабинки, находившиеся в верхней части конструкции. Сколько именно посетителей оставалось на аттракционе, сначала было неизвестно: точное количество удалось установить только после просмотра записей видеонаблюдения.

Вручную прокрутив колесо, удалось освободить 15 человек, среди которых семеро детей. Остальных 12 пассажиров пришлось снимать спасателям.

Пять человек, в том числе одного ребёнка, эвакуировали пожарные с помощью автолестницы. Ещё пятерых, включая одного ребёнка, спустили по трёхколенной приставной лестнице сотрудники поисково-спасательной службы Татарстана. Двух посетителей, среди которых был ещё один ребёнок, спасли с помощью канатно-спускового устройства.

Предварительной причиной остановки аттракциона стало выгорание тормозного выпрямителя, который обеспечивает работу мотор-редукторов. Из-за неисправности механизмов колесо оказалось заблокировано. Для возобновления движения аттракциона администрации было необходимо разблокировать приводную шестерню.