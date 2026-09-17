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Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:34

В Австралии кишащую крокодилами реку признали безопасной для олимпийской гребли

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Австралийскую реку Фицрой, которая кишит крокодилами, окончательно утвердили для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде-2032. Об этом сообщило правительство штата Квинсленд после завершения независимой технической экспертизы.

На трассе в Рокгемптоне планируют провести олимпийскую и паралимпийскую греблю, спринт на каноэ и соответствующие паралимпийские дисциплины. World Rowing и Paddle Worldwide поддержали площадку после изучения результатов исследований и личного осмотра реки.

«Река Фицрой прошла проверку на отлично», — объявил премьер Квинсленда Дэвид Крисафулли.

Эксперты изучили течение, глубину, ветер, уровень воды, риск паводков и другие параметры. В итоге специалисты пришли к выводу, что Фицрой позволяет обеспечить равные и безопасные условия для спортсменов.

Споры вокруг площадки продолжались больше года. Спортсмены и национальные федерации опасались сильного течения, наводнений и необходимости дорогостоящего углубления русла. Дополнительное внимание привлекло и то, что Фицрой является средой обитания крокодилов.

Власти утверждают, что расширять или углублять реку не потребуется. Для международной трассы там достаточно участка протяжённостью 2,7 километра, а сама гоночная зона расположена выше плотины, отделяющей её от приливной части реки.

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Ранее Life.ru писал, что World Rowing не считала Фицрой подтверждённой площадкой для Олимпиады из-за отсутствия необходимой технической оценки. Теперь экспертиза завершена, а международные федерации официально поддержали проведение соревнований на реке.

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Владимир Озеров
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