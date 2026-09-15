В Австралии мужчина получил ранение копьём в массовой драке

В городе Уэйдай на севере Австралии произошла массовая потасовка с участием около 100 человек. Один из мужчин получил серьёзное ранение спины, предположительно от трезубого копья. По данным ABC, некоторые участники пришли на разборку с луками, копьями и металлическими предметами.

Серьёзно пострадал 22-летний мужчина. Во время столкновения ему, предположительно, вонзили в спину трезубое копьё. После случившегося молодого человека госпитализировали. Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах конфликта. Предварительно, причиной потасовки стала ссора между двумя семьями. В ходе разборки ситуация быстро переросла в массовое столкновение.

Тем временем число обращений в полицию испанской Сеуты на фоне миграционного кризиса выросло примерно в десять раз — силовики получают более 200 сообщений о происшествиях в сутки. Речь идёт в основном о нападениях, кражах и драках, если дело касается мигрантов. При этом до обострения ситуации речь обычно шла о 20–30 вызовах в день.