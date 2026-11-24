Австралийские школьники могут столкнуться с необычным учебным расписанием: один день в неделю им предложат проводить без экранов, а самым младшим ученикам и вовсе ограничат использование ноутбуков и планшетов на занятиях. Власти Южной Австралии решили сократить присутствие цифровых устройств в начальной школе и вернуть детям больше практики письма от руки. Об этом сообщает ABC.

Изменения начнут вводить в 2027 году. В государственных начальных школах штата ученики подготовительных классов, первого и второго классов больше не смогут использовать ноутбуки и планшеты во время обычных занятий. При этом для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями предусмотрят исключения.

Для школьников с третьего по шестой класс подготовили отдельный эксперимент. В десяти учебных заведениях в течение полугода будут проводить один день в неделю без экранов. В остальное время использование цифровой техники предполагается ограничить занятиями, для которых она действительно необходима.

Одной из главных причин такого решения власти назвали снижение навыков письма от руки. Для учеников третьих и четвёртых классов даже подготовили специальную программу Premier's Pen Licence («Лицензия на ручку»), которая должна мотивировать детей развивать почерк и чаще пользоваться бумагой и ручкой.

Ещё одно изменение коснётся личных устройств учеников. Школы постепенно откажутся от практики, при которой родители самостоятельно покупают детям ноутбуки или планшеты для занятий. Вместо этого образовательные учреждения будут предоставлять собственную технику, подключённую к системам безопасности и контроля министерства образования.

Новые меры стали частью более широкой дискуссии в Австралии о влиянии цифровой среды на детей. В стране также ввели ограничения на доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет.