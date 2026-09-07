В Австралии впервые похоронили человека в грибном гробу

В Австралии впервые провели похороны с использованием биоразлагаемого гроба, выращенного из грибного мицелия и конопляных волокон. В нём похоронили женщину по имени Кэролин, которой было больше 70 лет, сообщает The Guardian. Церемония прошла 4 сентября на кладбище Спрингвуд в Голубых горах штата Новый Южный Уэльс. Фамилию умершей семья попросила не раскрывать. Её супруг Дональд рассказал, что такой вариант захоронения соответствовал взглядам женщины: при жизни она старалась помогать людям и бережно относилась к природе.

Необычный гроб разработала нидерландская компания Loop Biotech. Его основу составляет мицелий — сеть грибных нитей, — к которому добавляют переработанные волокна конопли. Конструкцию не собирают из готовых деталей, а выращивают в специальной форме примерно за семь дней. Вес готового гроба составляет около 30 килограммов.

После погребения такой гроб, по данным производителя, полностью разлагается примерно за 45 дней при подходящих условиях и становится частью почвы. Компания утверждает, что материал не содержит пластика и химического клея и в процессе разложения способствует обогащению почвы. Для сравнения, обычному деревянному гробу, по данным The Guardian, для разрушения могут потребоваться десятилетия.

Кэролин стала первым человеком в Австралии, которого похоронили в таком гробу. При этом сама технология уже используется за пределами страны: основатель Loop Biotech Боб Хендрикс сообщил, что в Европе и США состоялись тысячи подобных захоронений.

Интерес к экологичным похоронам в Австралии постепенно растёт. Сейчас около 70% жителей страны после смерти кремируют, однако этот способ также имеет экологический след. Поэтому всё больше внимания получают естественные захоронения, биоразлагаемые гробы и технологии так называемой водной кремации.

Ранее в Германии официально разрешили ещё один необычный способ погребения — «возвращение в землю». Тело помещают в специальный контейнер с растительными материалами, где за несколько недель оно превращается в органическую массу, после чего её захоранивают.