Дело двух предполагаемых сотрудников украинской военной разведки в Австрии получило неожиданный поворот. После изучения изъятых у мужчин телефонов и компьютеров следствие получило новые сведения о возможных операциях за пределами Украины, в том числе о планах похищения людей в Великобритании. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.

Прокуратура Вены подтвердила, что оба фигуранта вновь находятся под стражей. При этом официальные представители ведомства отказались раскрывать подробности расследования, поскольку материалы дела засекречены.

По информации высокопоставленного источника ORF, знакомого с ходом следствия, основанием для повторного ареста могли стать результаты анализа электронных устройств, изъятых у подозреваемых. На них якобы обнаружили сведения о подготовке незаконных разведывательных мероприятий на территории Великобритании.

В частности, речь могла идти о похищении людей, которых украинская сторона намеревалась привлечь к уголовной ответственности. Официального подтверждения этих предполагаемых планов австрийские правоохранители пока не предоставили.

Новые сведения также привлекли внимание к заявлениям бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, покинувшего страну и переехавшего в Вену. В конце октября он утверждал, что сотрудники украинской военной разведки пытались установить его местонахождение и планировали применить против него незаконное насилие. Кравченко также заявлял, что за предполагаемыми действиями разведчиков могли стоять представители украинского руководства.