В авто пропавшего на Алтае пожарного нашли чехол от ружья, неподалёку — косулю

В Республике Алтай обнаружили убитую и разделанную косулю неподалёку от места исчезновения сотрудника МЧС Игоря Большакова. Ранее в автомобиле пропавшего нашли чехол от ружья, однако самого оружия внутри не оказалось. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В 3 км от машины его обнаружена убитая и разделанная косуля», — сообщили агентству.

По словам собеседника агентства, туша животного находилась примерно в трёх километрах от машины пожарного. Не исключается, что мужчина мог добыть косулю перед исчезновением, однако подтверждений этой версии пока нет.

Большаков пропал 17 октября, отправившись на личном автомобиле на пасеку в Чемальском районе. Домой он так и не вернулся. На следующий день родственники обнаружили его машину в урочище Ак-Кая, но самого мужчины поблизости не было.

Поисковая операция продолжается. В ней участвует 81 человек, задействованы 17 единиц техники и кинологический расчёт. Спасатели уже обследовали около 60 квадратных километров территории. Работу осложняют горная местность и снежный покров глубиной до 30 сантиметров.

Ранее Life.ru сообщал, что поисковики обнаружили загадочный след на берегу реки Аккая, где пропал сотрудник МЧС. Руководитель отряда «След-Алтай» Юлия Мальцева предположила, что отметину мог оставить как сам Большаков, так и дикое животное. Поиски также осложняет белая камуфляжная одежда пожарного, которая практически сливается со снегом. При этом признаков нападения медведя на мужчину обнаружено не было.