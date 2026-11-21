Двух граждан Азербайджана, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство — Вилаят Хорасан»*, задержали за рубежом и доставили на родину. Оба заключены под стражу по решению суда, сообщила Служба государственной безопасности республики.

По данным ведомства, один из задержанных, Юнус Абдурахманов, 15 ноября 2025 года выехал за границу и примкнул к террористической организации. Его разместили в секретном лагере пещерного типа в горной местности, обеспечили огнестрельным оружием и боеприпасами. Там мужчина, как утверждает следствие, проходил подготовку к совершению террористических и диверсионных актов. Впоследствии его задержали в ходе специальной операции.

Второй подозреваемый, Абдулла Гасанбеков, также отправился за рубеж, намереваясь участвовать в боевых действиях против правительственных сил иностранного государства. Азербайджанские спецслужбы передали сведения о нём местным правоохранителям. В результате совместных мероприятий мужчину задержали во время передвижения по скрытому маршруту.

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