Трое мужчин получили ранения при атаке беспилотников на Азов в Ростовской области. Всех пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Сегодня утром в результате воздушной атаки БПЛА снова пострадали мирные жители. В Азове трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу», — написал глава области в MAX.

Медики оказывают раненым необходимую помощь. Одновременно в городе возникли пожары на четырёх производственных объектах. На местах работают экстренные службы.

Последствия атаки зафиксировали и в Миллеровском районе. В слободе Рогалик обломки беспилотника повредили три частных дома, после чего произошло возгорание. Также оказался повреждён газопровод. По словам Слюсаря, минувшей ночью и утром беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.