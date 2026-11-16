В Азове три человека пострадали при атаке БПЛА
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Трое мужчин получили ранения при атаке беспилотников на Азов в Ростовской области. Всех пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Сегодня утром в результате воздушной атаки БПЛА снова пострадали мирные жители. В Азове трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу», — написал глава области в MAX.
Медики оказывают раненым необходимую помощь. Одновременно в городе возникли пожары на четырёх производственных объектах. На местах работают экстренные службы.
Последствия атаки зафиксировали и в Миллеровском районе. В слободе Рогалик обломки беспилотника повредили три частных дома, после чего произошло возгорание. Также оказался повреждён газопровод. По словам Слюсаря, минувшей ночью и утром беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.
Ранее Life.ru рассказал о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область, в результате которой в Таганроге погиб главный инженер электроподстанции, а ещё четыре человека получили ранения. Тогда же в Неклиновском районе был повреждён мост на трассе Р-280, движение по участку временно перекрыли.