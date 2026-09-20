В Балашихе частично эвакуировали жильцов дома после атаки БПЛА

Частичную эвакуацию провели в многоквартирном доме в Балашихе после ночной атаки БПЛА. Фасад здания получил повреждения, пострадавших нет, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Беспилотник упал возле дома № 5 на улице Романычева в микрорайоне Новое Павлино. Возгорания не произошло.

«Повреждён фасад, без возгорания. К счастью, погибших нет. На месте падения работают экстренные службы. Проведена частичная эвакуация», — сообщил Юров.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированной ночной атаки БПЛА на Московскую область. По данным губернатора Андрея Воробьёва, с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 городских округах.