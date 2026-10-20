В Барнауле 18 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии

В Барнауле из-за коммунальной аварии нарушено теплоснабжение 18 многоквартирных домов, школы и детского сада. Повреждение произошло на крупном трубопроводе в районе пересечения улицы Попова и Павловского тракта. Об этом сообщила городская администрация в своём канале в MAX.

Сигнал об утечке воды поступил в единую диспетчерскую службу утром 20 октября, в 05:50 по местному времени. На место оперативно прибыли сотрудники администрации Индустриального района и специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК).

По предварительным данным, повреждена труба диаметром один метр. Под отключение попали 18 жилых многоэтажек и два социальных учреждения. При этом выход воды на проезжую часть уже прекращён.

Сейчас энергетики занимаются переключением теплосети, после чего приступят к устранению повреждения. Сроки восстановления теплоснабжения пока не уточняются. Городские власти держат ситуацию на особом контроле.

Авария произошла на фоне ухудшения погодных условий. По прогнозу Алтайского гидрометцентра, 20 октября в Барнауле ожидаются порывы ветра до 17–22 метров в секунду, небольшой дождь и мокрый снег. Днём температура составит 8–10 градусов выше нуля, однако к вечеру начнётся похолодание.

Ранее Life.ru писал, что жители дома № 29 на улице Кобозева в Екатеринбурге уже около двух недель остаются без нормального отопления и чистой горячей воды. По словам жильцов, вместо неё из кранов периодически течёт мутная коричневая жидкость, которую соседи сравнивают с «ржавой кока-колой».