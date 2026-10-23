В Барнауле двое подростков погибли, пытаясь впечатлить девушек прыжком с высоты

В Барнауле погибли двое школьников после знакомства с девушками, которых они встретили на улице. По предварительной версии, подростки пытались произвести впечатление на новых знакомых, однако произошла трагедия.

Инцидент случился несколько дней назад на проспекте Ленина. Юноши познакомились с двумя сверстницами и предложили вместе прогуляться. Во время общения подростки заговорили об опасном поступке, который девушки восприняли как шутку.

Вскоре оба школьника погибли в результате падения с 15-го этажа. При этом обстоятельства случившегося и мотивы их действий ещё предстоит установить.

По предварительной информации Baza, подростки могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, хотя прежде за ними не замечали употребления спиртного. Один из погибших занимался хоккеем и вёл спортивный образ жизни.

Как утверждает Telegram-канал, по факту гибели школьников возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит восстановить обстоятельства произошедшего.