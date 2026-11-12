В Барнауле коммунальщики демонтировали необычные таблички, которыми любителей мусорить пугали сглазом, порчей и импотенцией. Объявления появились в берёзовой роще на Солнечной Поляне ещё в октябре и быстро разлетелись по соцсетям. Об их исчезновении изданию «Подъём» сообщили в городском комитете по благоустройству.

Предупреждения обещали неприятные последствия каждому, кто решит оставить мусор среди деревьев. Вместо привычных призывов беречь природу неизвестные на тот момент авторы решили обратиться к мистике. Особенно запомнились горожанам угрозы навести порчу и лишить нарушителей мужской силы.

Впрочем, личность создателя табличек удалось установить журналистам Amic.ru ещё в октябре. Им оказался местный житель Андрей Карастелев, который около 20 лет борется за чистоту рощи. Мужчина рассказал, что заказал объявления в рекламном агентстве, а необычные формулировки выбрал специально, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В Барнауле чиновники сняли необычные таблички из рощи. Фото © Amic.ru

По словам активиста, он регулярно участвует в уборке территории вместе с другими добровольцами. Однако мусор в роще появляется снова и снова, поэтому обычные обращения к посетителям перестали казаться ему достаточно действенными.

В комитете по благоустройству Барнаула подтвердили, что таблички уже убрали. При этом чиновники подчеркнули, что за чистотой территории продолжают следить: в течение года районные администрации организовывали ликвидацию стихийных свалок, а также экологические акции по сбору и вывозу отходов.

Речь идёт о берёзовой роще в районе улиц Георгия Исакова и Солнечная Поляна. По информации властей, работы по уборке проводились в том числе в рамках муниципальных контрактов и городских месячников санитарной очистки.