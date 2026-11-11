В селе Аскино в Башкирии мужчина погиб от отравления угарным газом в гараже. О случившемся сообщил глава районной администрации Динис Юсупов, пишет «Башинформ». По предварительным данным, автомобилист завёл двигатель в закрытом помещении.

По данным Mash Batash, мужчина остался в гараже с работающим двигателем. Через несколько минут ему стало плохо, он потерял сознание. Спасти его не удалось.