В Башкирии автомобилист погиб от отравления угарным газом в гараже
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В селе Аскино в Башкирии мужчина погиб от отравления угарным газом в гараже. О случившемся сообщил глава районной администрации Динис Юсупов, пишет «Башинформ». По предварительным данным, автомобилист завёл двигатель в закрытом помещении.
По данным Mash Batash, мужчина остался в гараже с работающим двигателем. Через несколько минут ему стало плохо, он потерял сознание. Спасти его не удалось.
Ранее Life.ru сообщал, что в Лесосибирске парень и девушка погибли от отравления угарным газом в закрытом гараже. По словам сестры погибшего, они завели машину, чтобы согреться.