В городе Батайске Ростовской области обнаружили тела четырёх человек с признаками отравления угарным газом. Трагедия произошла в частном жилом доме 9 ноября. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

«Прокуратурой организована проверка в связи с гибелью четырёх человек в Батайске. Установлено, что 9 ноября 2026 года в частном домовладении в Батайске обнаружены тела жильцов с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Тела погибших нашли внутри частного домовладения. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, однако точные обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. После обнаружения погибших прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства. Специалистам предстоит выяснить причины трагедии.