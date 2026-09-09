В Башкирии четырёхлетнего ребёнка придавило упавшим забором в парке

Четырёхлетнему ребёнку потребовалась медицинская помощь после падения забора в парке «Семьи и верности» в башкирском селе Зубово. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на родителей пострадавшего.

Семья обратилась в травмпункт. Оттуда ребёнка направили на дополнительное обследование, чтобы определить тяжесть полученных повреждений.

По словам местных жителей, обрушившаяся часть забора до сих пор лежит на земле. Они утверждают, что организация, отвечающая за обслуживание ограждения, не реагирует на обращения.

Ранее в Мурманске четверо дорожников спасли ребёнка из горящей квартиры. До приезда пожарных мужчины растянули под окном одеяло и поймали малыша. Глава города Иван Лебедев поблагодарил сотрудников за смелость и сообщил, что их представят к городской награде.