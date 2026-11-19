Жители башкирского Кумертау обнаружили на трассе розового фламинго, который оказался далеко за пределами привычного ареала обитания. Шестимесячную птицу доставили в центр реабилитации диких животных в Уфе. Из-за ослабленного состояния она останется там на зимовку, рассказал РИА «Новости» директор центра Дмитрий Стрельников.

В Башкирии на трассе нашли полугодовалого фламинго. Видео © VK / «ПИН и ПУФ» реабилитационный центр для животных

Сначала фламинго отвезли в местную ветеринарную клинику, откуда вызвали специалистов по диким животным. В Уфе птицу обследовали: рентген не выявил переломов, однако ветеринары оценили её состояние как ослабленное. По словам Стрельникова, найденная особь ещё совсем молодая. Ей около шести месяцев, поэтому характерный розовый цвет оперения пока не проявился — птица ещё не накопила необходимое количество пигментов.

Фламинго не обитают в Башкирии и обычно не пролетают над республикой. Подобные находки случаются раз в несколько лет. Специалист предположил, что птица могла сбиться с пути либо совершить вынужденную посадку из-за проблем со здоровьем. Сейчас фламинго находится на карантине, специалисты занимаются его выкармливанием. Возможность дальнейшего содержания будет зависеть от решения Росприроднадзора.

Ранее суд в Москве заблокировал сайты, на которых россиянам предлагали приобрести пеликанов для домашнего содержания. Основанием для блокировки стал действующий в России запрет на домашнее содержание отдельных видов диких животных. Пеликаны прямо указаны в перечне, утверждённом распоряжением правительства от 8 мая 2025 года. Помимо пеликанов, ограничения распространяются на фламинго, пингвинов, страусов, некоторых хищных птиц и целый ряд опасных или требующих особых условий животных.