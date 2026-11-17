В Башкирии отразили массированную атаку беспилотников на промышленные зоны Уфы и Салавата, уничтожив более 50 воздушных целей. Все заводы продолжают работу в обычном режиме, сообщил Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям в «Максе».

В отражении атаки участвовали подразделения Министерства обороны России, сотрудники охраны промышленных предприятий и мобильные огневые группы «БАРС».

По информации ведомства, критических повреждений производственной инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее Life.ru сообщал, что за 14 часов в сторону Москвы были направлены около 800 беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с вечера 16 ноября на подлёте к городу нейтрализовали 321 БПЛА. В отражении атаки участвовали силы ПВО Минобороны России и бойцы недавно созданного подразделения «Барс Москва».