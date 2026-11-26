В Туймазинском районе Башкирии после падения обломков беспилотников загорелась промышленная зона. Атаку БПЛА удалось отразить, сообщил глава районной администрации Булат Мусин на своей странице во «ВКонтакте».

По словам руководителя муниципалитета, на месте происшествия работают все экстренные службы. В результате атаки никто не погиб и не пострадал.

Башкирия уже подвергалась массированной атаке беспилотников 17 ноября. Тогда в республике уничтожили более 50 воздушных целей при налёте на промзоны Уфы и Салавата. Несмотря на атаку, предприятия продолжили работу в штатном режиме. Критических повреждений производственной инфраструктуры специалисты не выявили.