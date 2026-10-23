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Регион
Опубликовано 23 октября, 16:06

В башне «IQ-квартал» в «Москва-Сити» объявили эвакуацию на фоне атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В башне «IQ-квартал» делового центра «Москва-Сити» объявили эвакуацию, посетители и сотрудники покинули здание. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев происшествия.

По словам свидетелей, внутри небоскрёба внезапно зазвучала сирена, после чего находившихся там людей попросили выйти на улицу. Эвакуированные собрались возле входа и ожидают дальнейших указаний. При этом официальных сведений о причинах эвакуации из «IQ-квартала» пока нет.

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Ранее Life.ru сообщал о массовых задержках рейсов в столичных аэропортах на фоне атаки БПЛА. По данным СМИ, изменения в расписании затронули 117 рейсов. Наибольшее количество задержек зафиксировали в Шереметьево — 79, во Внуково перенесли 29 рейсов, а в Домодедово — девять.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и происшествиях в столице — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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