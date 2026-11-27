В базе украинского сайта «Миротворец»* появились персональные данные ещё шестерых несовершеннолетних. Это следует из данных площадки.

В список попали трое мальчиков в возрасте 11, 15 и 17 лет, а также три девочки 12, 15 и 16 лет. Основанием для публикации их анкет авторы сайта назвали предполагаемый вывоз детей в Россию.

Утром 27 ноября агентство уже сообщало о появлении на ресурсе сведений о восьми несовершеннолетних в возрасте от девяти до 16 лет.

Напомним, 26 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал добиться удаления детских анкет с украинского сайта. Ещё в декабре 2022 года с аналогичным призывом выступал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), указывая на риски для безопасности несовершеннолетних.

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