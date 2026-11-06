Депутата Европарламента от Кипра Фидиаса Панайоту, ранее призвавшего главу европейской дипломатии Каю Каллас к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Авторы сайта обвиняют политика в публичной поддержке России, «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипулировании общественно значимой информацией».

В конце октября Панайоту обратился к Каллас с предложением активнее участвовать в дипломатическом урегулировании украинского конфликта. В качестве примера он привёл президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, которые провели телефонный разговор с Путиным.

Кроме того, ранее базу данных «Миротворца»* пополнили депутаты Европарламента от Финляндии и Болгарии Ээро Хейнялуома и Петр Волгин. Обоих политиков также обвинили в публичной поддержке России и распространении информации, которую администраторы ресурса считают направленной против Украины.

Больше новостей о европейских политиках, международных отношениях и дипломатических конфликтах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.