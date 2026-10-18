В Белгороде после атаки ВСУ начался пожар на объекте инфраструктуры

В Белгороде после атаки беспилотника вспыхнул пожар на одном из объектов инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

«В результате удара беспилотника произошло возгорание на объекте инфраструктуры», — говорится в опубликованном сообщении в «Максе».

На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты занимаются устранением последствий атаки. При этом подробности о назначении пострадавшего объекта, масштабах повреждений и площади пожара пока не раскрываются.