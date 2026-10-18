В Белгороде после атаки ВСУ начался пожар на объекте инфраструктуры
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В Белгороде после атаки беспилотника вспыхнул пожар на одном из объектов инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
«В результате удара беспилотника произошло возгорание на объекте инфраструктуры», — говорится в опубликованном сообщении в «Максе».
На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты занимаются устранением последствий атаки. При этом подробности о назначении пострадавшего объекта, масштабах повреждений и площади пожара пока не раскрываются.
Ранее Life.ru рассказывал о повреждении инфраструктурных объектов Белгородской области при атаках беспилотников 13 октября. Тогда удары затронули несколько населённых пунктов, включая Ржевку, Сурково и Борки. В результате серии атак ранения получили четыре мирных жителя, среди которых был 16-летний подросток.