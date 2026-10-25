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Регион
Опубликовано 25 октября, 08:30

В Белгороде при ночной атаке дронов повреждения получили 30 многоэтажек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В результате массированной ночной атаки украинских беспилотников в Белгороде получили повреждения тридцать многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев, подводя предварительные итоги разрушений в жилом секторе.

Удары дронов пришлись по городской инфраструктуре и спальным кварталам. В жилых домах выбиты окна, посечены фасады, обломками конструкций повреждены балконы и кровли. Помимо этого, существенный урон нанесён личным автомобилям горожан и объектам социальной сферы.

«На данный момент в результате атаки повреждены 30 МКД, 35 автомобилей, 4 частных дома, 3 административных здания, 8 коммерческих объектов и 3 социальных», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

На местах продолжают дежурить спасатели и городские службы. Экспертные комиссии ведут поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения и как можно скорее закрыть тепловые контуры жилых помещений временными материалами.

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Напомним, в ночь на 25 октября ВСУ атаковали Белгород. Погиб один человек, 14 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.

Больше новостей об атаках беспилотников, расследованиях и других происшествиях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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