В Белгороде при ночной атаке дронов повреждения получили 30 многоэтажек

В результате массированной ночной атаки украинских беспилотников в Белгороде получили повреждения тридцать многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев, подводя предварительные итоги разрушений в жилом секторе.

Удары дронов пришлись по городской инфраструктуре и спальным кварталам. В жилых домах выбиты окна, посечены фасады, обломками конструкций повреждены балконы и кровли. Помимо этого, существенный урон нанесён личным автомобилям горожан и объектам социальной сферы.

«На данный момент в результате атаки повреждены 30 МКД, 35 автомобилей, 4 частных дома, 3 административных здания, 8 коммерческих объектов и 3 социальных», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

На местах продолжают дежурить спасатели и городские службы. Экспертные комиссии ведут поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения и как можно скорее закрыть тепловые контуры жилых помещений временными материалами.

Напомним, в ночь на 25 октября ВСУ атаковали Белгород. Погиб один человек, 14 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.