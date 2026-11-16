В посёлке Майский Белгородской области 17-летняя девушка попала в больницу после взрыва украинского беспилотника. О происшествии рассказал региональный оперштаб в мессенджере «Макс».

«В поселке Майский Белгородского округа в результате детонации беспилотника 17-летняя девушка получила акубаротравму», — говорится в сообщении.

Девушку доставили в детскую областную клиническую больницу. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Плавна Климовского района Брянской области. Ранения получил 19-летний житель, ему потребовалась госпитализация.