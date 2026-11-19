По данным главы региона, погибший находился рядом с неустановленным взрывным устройством в момент его детонации.

Пасечник сообщил о семи погибших и четырёх раненых при атаках ВСУ на ЛНР

Пасечник сообщил о семи погибших и четырёх раненых при атаках ВСУ на ЛНР

Ранее Life.ru сообщал, что в Херсонской области при атаке украинских беспилотников на Таврийск пострадали трое мирных жителей. Происшествие произошло 16 ноября. О последствиях удара рассказал исполняющий обязанности главы Новокаховского округа Владимир Оганесов. По его данным, в населённом пункте Днепряны дроны также повредили два жилых дома. Там обошлось без погибших и раненых.