В Белгородской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства
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В Борисовском округе за минувшие сутки произошел смертельный взрыв. Жертвой стал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
По данным главы региона, погибший находился рядом с неустановленным взрывным устройством в момент его детонации.
Шуваев выразил соболезнования семье и близким мужчины.
Ранее Life.ru сообщал, что в Херсонской области при атаке украинских беспилотников на Таврийск пострадали трое мирных жителей. Происшествие произошло 16 ноября. О последствиях удара рассказал исполняющий обязанности главы Новокаховского округа Владимир Оганесов. По его данным, в населённом пункте Днепряны дроны также повредили два жилых дома. Там обошлось без погибших и раненых.