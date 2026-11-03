Четыре человека, включая троих детей, пострадали в результате удара Вооружённых сил Украины по гражданскому микроавтобусу в Белгородской области. Инцидент произошёл 3 ноября в селе Введенская Готня Ракитянского округа, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

«Террористический киевский режим ударил по гражданскому микроавтобусу в селе Введенская Готня Ракитянского округа. К сожалению, пострадали четыре человека, среди которых трое детей», — написал глава региона.

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке 124 украинских беспилотников на Ярославль в ночь на 3 ноября. Основной целью налёта стал нефтеперерабатывающий завод, на территории которого возник пожар и была повреждена инфраструктура. Два сотрудника предприятия получили осколочные ранения и были госпитализированы. Последствия атаки затронули и жилые кварталы: обломками дронов выбило стёкла в многоквартирных и частных домах, повреждения получили автомобили местных жителей.