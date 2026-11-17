Десять школьников упали на эскалаторе в белградском торговом центре «Галерия». Семеро получили тяжёлые травмы. Среди пострадавших — пять мальчиков и пять девочек в возрасте восьми–девяти лет.

На помощь приехали пять бригад скорой. Всех детей доставили в больницу, у некоторых врачи выявили переломы и травмы головы.

Дети упали на эскалаторе в Белграде. Видео © X / Само Студенти Србију Спашавају

Школьники направлялись в кино вместе с преподавателем. По одной из версий, эскалатор резко остановился, а затем возобновил движение. Дети потеряли равновесие и начали падать друг на друга. По другой версии, один ребёнок зацепился шнурком и упал, а остальные не успели остановиться. Обстоятельства происшествия ещё выясняют.

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