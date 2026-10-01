В Белом доме обратились к Богу с просьбой о мудрости для Трампа

Участники празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа в Белом доме. Они попросили Бога даровать ему больше мудрости. Кадры мероприятия показала пресс-служба американской администрации.

Один из участников поднялся на подиум и прочитал молитву. Он поблагодарил Бога за Трампа и упомянул связь между присутствием духа Господня и свободой.

«Мы просим тебя, Господь, в этот час даровать ему ещё больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», — произнёс выступавший.

Президент присутствовал рядом во время молитвы. Он слушал её с закрытыми глазами и склонив голову.

Ранее Трамп выразил недовольство отсутствием благодарности за свой отказ от президентской зарплаты. Ежегодный заработок лидера США составляет 400 тысяч долларов, однако Трамп неоднократно говорил, что отказывается от выплат. При этом, согласно финансовой отчётности, за 2025 год он задекларировал доход свыше 2,2 млрд долларов. Значительную долю этой суммы принесли криптовалютные проекты и связанные с ними сделки.