«Никто не говорит спасибо»: «Бедного» Трампа не похвалили за отказ от зарплаты
Трамп пожаловался, что его не благодарят за отказ от президентской зарплаты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что не получает благодарности за отказ от президентской зарплаты. Об этом он заявил 29 сентября на мероприятии в Вашингтоне, посвящённом запуску нового государственного ИИ-сервиса America.gov.
«Я не беру зарплату. А меня за это благодарят? Никто. Никто не говорит: «Большое спасибо, сэр»», — сказал американский лидер.
Президент США получает по закону $400 тысяч в год, однако Трамп неоднократно заявлял, что отказывается от этих выплат. При этом финансовые раскрытия показывают, что доходы Трампа после возвращения в Белый дом заметно выросли. За 2025 год он задекларировал более $2,2 млрд дохода, значительную часть которого обеспечили криптовалютные проекты и связанные с ними сделки.
Ранее Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа», заявив об этом на съезде Республиканской партии в Техасе. Он также сказал, что США контролируют этот стратегический путь поставок нефти, и выразил уверенность, что после победы в конфликте с Ираном цены на энергоресурсы снизятся.
Больше новостей о решениях зарубежных лидеров и политике США — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.