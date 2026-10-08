Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство трёхлетнего сына

В Белоруссии привели в исполнение смертный приговор Александру Таратуте, осуждённому за убийство трёхлетнего сына. Об этом сообщил правозащитник Андрей Полуда.

По его данным, жителя Слуцка казнили 9 октября 2024 года. Эта информация прозвучала на онлайн-слушаниях 6 октября, посвящённых смертной казни в стране.

Минский областной суд признал Александра и его супругу Анастасию виновными в истязании и убийстве малолетнего с особой жестокостью. Решение вынесли 19 октября 2023 года: отцу назначили смертную казнь, матери — 25 лет лишения свободы.

По данным следствия, родители систематически избивали ребёнка. К моменту гибели мальчик был истощён и весил семь килограммов. Смертельное избиение произошло в январе 2023 года.

Супруги обжаловали приговор, однако 9 января 2024-го Верховный суд оставил его в силе. Как сообщала тогда Генеральная прокуратура, после рассмотрения жалоб решение вступило в законную силу.

Тем временем в американском Теннесси отменили последнюю запланированную на 2026 год казнь после неудачной попытки исполнения приговора Кристе Пайк. Осуждённая выжила после введения двух доз препарата. Губернатор Билл Ли распорядился провести независимое расследование и остановил казнь Гэри Уэйна Саттона, назначенную на декабрь.