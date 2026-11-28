В граничащих с Литвой районах Белоруссии началась проверка боеготовности отрядов народного ополчения. В Ошмянском и Вороновском районах Гродненской области добровольцам выдают боевое оружие и проводят практические занятия. Мероприятия организованы по поручению президента республики Александра Лукашенко, сообщают местные издания.

Проверка стартовала 25 ноября и затронула несколько регионов страны. В Гродненской области специалисты оценивают скорость сбора добровольцев, укомплектованность подразделений и взаимодействие местных властей, военкоматов и правоохранительных органов.

В Ошмянский район для оценки готовности ополченцев прибыл заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Горбатенко. По данным издания «Гродненской правды», в подразделения входят местные жители, готовые участвовать в обороне страны.

В Вороновском районе участники сборов получили боевое оружие и приступили к занятиям. Им предстоит отработать патрулирование населённых пунктов, радиообмен и охрану стратегических объектов.

Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко поручил расширить народное ополчение Белоруссии. Во время посещения одного из отрядов в октябре президент заявил о необходимости создавать новые подразделения и обеспечивать взаимодействие между ними. По замыслу белорусских властей, ополчение должно участвовать в защите населённых пунктов в случае военной угрозы.