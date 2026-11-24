В Белоруссии обнародовали архивный документ об участии деда Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в партизанском движении во время Великой Отечественной войны. Двухстраничный личный листок Иосифа Моисеевича Берковича разместили в электронной базе спецпроекта «Партизаны Беларуси».

Согласно архивным сведениям, Беркович родился в 1922 году в Кореличах. До вступления в партизанский отряд он работал столяром. С января 1943-го по июль 1944 года дед Кушнера был рядовым в четырёх партизанских бригадах, действовавших на территории современной Гродненской области.

«За время пребывания в отряде показал себя хорошим бойцом. Дисциплинированный, аккуратный в исполнении распоряжений командования», — говорится в его боевой характеристике.

На момент составления документа в августе 1944 года Беркович оставался беспартийным, не имел наград и не служил в Красной армии. В графе о семейном положении указано, что мужчина был холост.

Будущая супруга Берковича Рая Кушнер в годы немецкой оккупации оказалась в Новогрудском гетто. В сентябре 1943 года она вместе с другими узниками совершила побег через подземный тоннель. Впоследствии девушка присоединилась к партизанскому отряду, где встретила будущего мужа, с которым была знакома ещё до войны.

После освобождения Новогрудка Беркович и Кушнер вернулись в разрушенный город. В 1945 году они поженились, причём мужчина взял фамилию супруги. Семья покинула Европу после нескольких лет скитаний и пребывания в лагере для беженцев в Италии. В 1949 году супруги обосновались в США.

Потомки партизан продолжают чтить память своих предков. Отец Джареда Кушнера Чарльз неоднократно посещал Новогрудок вместе с детьми и внуками. Семейный фонд выделил средства на создание Стены памяти с именами узников, бежавших из гетто. Мемориал открыли в 2019 году, к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сам Джаред Кушнер побывал в Новогрудке ещё в 1989 году.

Напомним, ранее Владимир Путин показал Джареду Кушнеру архивное досье об участии его деда в борьбе с нацистами. Об этом американский переговорщик рассказал в интервью журналу New York Magazine. Кушнер воспринял жест российского президента как напоминание о том, что Москва и Вашингтон были союзниками в борьбе с нацистской Германией.