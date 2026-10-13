В Белоруссии впервые проверили готовность бригады МВД к военному времени

В Белоруссии впервые провели проверку готовности бригады внутренних войск МВД к переходу на военное время. Военнослужащие справились с поставленными задачами с опережением графика. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович по итогам совещания у президента Александра Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Испытания начались 2 сентября и затронули 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду. Они носили внезапный характер, проходили в несколько этапов, а активная фаза продолжалась более десяти дней.

Военнослужащие отрабатывали действия при попытках дестабилизации обстановки в стране, противодействие диверсионно-разведывательным группам и доукомплектование соединения до штата военного времени. Одновременно личный состав продолжал выполнять повседневные служебные обязанности.

«С задачами бригада справилась. Даже в кратчайшие сроки, с опережением графика. На несколько суток раньше они перевелись с мирного на военное время, отмобилизовали личный состав, свыше 100 человек. Были сформированы три подразделения», — рассказал Вольфович.

По итогам проверки внутренние войска получили отличную оценку за огневую подготовку. Госсекретарь Совбеза также положительно оценил физическую форму военнослужащих.

Вместе с тем испытания выявили недостатки в материально-техническом обеспечении. Вольфович назвал эти проблемы решаемыми, отметив возможности белорусских предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе в производстве средств связи.

Итоги мероприятий 13 октября обсудили на совещании под председательством Лукашенко. Белорусский лидер ранее поручил оценить способность не только армии, но и других силовых структур действовать в условиях военного времени.

Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко поручил проверить всю белорусскую армию вплоть до мобилизации. В сентябре президент заявил о необходимости масштабной оценки боеготовности Вооружённых сил и подчеркнул, что проверочные мероприятия должны затронуть все подразделения.