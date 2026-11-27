В Белоруссии временно ограничили доступ к популярной киберспортивной платформе FACEIT из-за участившихся случаев использования её имени мошенниками. Как сообщили в Следственном комитете республики, после завершения разбирательства официальный сайт сервиса вновь станет доступен пользователям.

С проблемами столкнулись абоненты крупнейших белорусских операторов связи. Ограничения затронули не только сам сайт, но и его поддомены, а также античит — программу, препятствующую использованию запрещённого программного обеспечения во время соревнований. В результате любители Counter-Strike 2 лишились возможности участвовать в рейтинговых матчах на платформе.

«В ближайшее время, после разбирательства, к официальному домену FACEIT доступ будет восстановлен», — заверили в Следственном комитете.

FACEIT — международная киберспортивная онлайн-платформа, на которой геймеры могут участвовать в рейтинговых матчах, турнирах и соревнованиях по популярным видеоиграм, в том числе CS 2. Сервис располагает собственной системой рейтинга и античитом, а также позволяет игрокам соревноваться за денежные призы и развивать профессиональную киберспортивную карьеру.

Ранее стало известно, что мошенники начали массово использовать поддельные сайты для кражи аккаунтов в Roblox. Злоумышленники заманивают юных геймеров обещаниями бесплатных игровых предметов и доступа к VIP-серверам. В результате дети рискуют лишиться учётных записей и накопленных виртуальных ценностей.