В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка «Ереван 2800»

В Белоруссии запретили продажу восьмилетнего армянского коньяка «Ереван 2800». Напиток внесли в реестр опасной продукции из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Предписание о прекращении реализации продукции Госстандарт Белоруссии выдал 26 августа, а в официальный реестр документ внесли 3 сентября. Ограничения касаются напитка производства армянского ЗАО «МАП».

Причиной запрета стали результаты лабораторных испытаний. Проверка показала, что содержание дубильных веществ в продукции оказалось ниже установленного показателя. В Госстандарте заявили, что из-за этого продукт не может быть идентифицирован как заявленная на маркировке продукция. По оценке ведомства, напитку были приданы отдельные характеристики и внешний вид заявленного товара, однако фактические показатели не соответствовали требованиям.

Ранее в России была приостановлена продажа более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газировки, ввезённых из Армении. Запрет на реализацию ввели по поручению Роспотребнадзора для предотвращения возможного вреда жизни и здоровью граждан. Причиной блокировки стали выявленные нарушения обязательных требований к продукции со стороны изготовителей.