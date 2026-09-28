В Белоруссии зарегистрируют первые в истории страны криптобанки

В Белоруссии подготовили решения о регистрации первых двух криптобанков в Парке высоких технологий. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Турчин на заседании наблюдательного совета парка в Минске.

Названия компаний глава правительства не привёл. Из его слов следует, что решения подготовлены, но о завершённой регистрации или начале работы криптобанков пока не объявлено. Турчин рассказал, что больше полугода власти разрабатывали правила для нового сектора. Правительство, Национальный банк и наблюдательный совет парка приняли документы, необходимые для реализации указа о криптобанках.

По белорусским правилам, для работы в таком статусе компании требуется стать резидентом Парка высоких технологий и попасть в реестр Национального банка. Криптобанки смогут совмещать операции с токенами с разрешёнными банковскими и платёжными услугами.

Ранее сообщалось, что криптовалюта GRAM, ранее известная как Toncoin, за три дня прибавила около 20% и обновила максимум за два с половиной месяца. 27 сентября стоимость токена впервые с начала июля превысила $1,7, хотя ещё в середине прошлой недели он торговался примерно по $1,4.