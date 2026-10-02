В Белоруссию — за паспортом: Лукашенко дал гражданство 297 иностранцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о приёме в гражданство страны 297 человек. Среди них 20 несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе лидера РБ.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, новые граждане прибыли из 28 государств. В числе стран их прежнего гражданства — Азербайджан, Армения, Вьетнам, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

Получившие белорусское гражданство работают в разных сферах. Среди них специалисты сельского хозяйства, торговли, здравоохранения, образования и сферы услуг.

Одновременно Лукашенко рассмотрел заявления других иностранцев, претендовавших на белорусское гражданство. По некоторым из них было принято отрицательное решение.

Глава государства отклонил заявления лиц, совершивших административные правонарушения и уголовные преступления. Таким образом, указ предусматривает как предоставление гражданства, так и отказы отдельным заявителям.

Белоруссия в последние годы упрощает отдельные процедуры для граждан других государств, желающих жить и работать в республике. Ранее Life.ru сообщал, что Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией, предусматривающего более простой порядок получения временного и постоянного вида на жительство для граждан двух стран.